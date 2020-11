Attivo il drive in di Selvapiana, tamponi solo su appuntamento

E’ attivo, anche se ancora non a pieno regime, il drive in di contrada Selvapiana a Campobasso. Dato che i tempi di attesa in regione per i test molecolari sono ancora lunghi, proprio per aumentare la capacità di screening ed alleggerire il Cardarelli, è stato arrivato il punto prelievi e il tampone sarà effettuato direttamente dall’auto. Un drive in gestito dai carabinieri grazie all’operazione Igea e che vede la presenza nel capoluogo di medici e infermieri dell’Arma arrivati da Lombardia e Piemonte. Il drive in sarà attivo tutte le mattine dal lunedì al venerdì, mezza mattinata il sabato. Ci si può recare solo dopo essere stati contattati dall’Asrem e aver preso appuntamento. Una volta sul posto non si potrà scendere dall’auto fino all’effettuazione del tampone.

