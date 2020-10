Da oggi, 23 ottobre, e fino ad ulteriori disposizioni, sono sospese le attività presso l’ufficio del Giudice di Pace in via Crispi a Campobasso, in quanto un dipendente è risultato positivo al Covid. Il provvedimento è stato adottato su disposizione del Presidente del Tribunale del capoluogo. Intanto si procederà con la sanificazione di tutti gli ambienti accessibili al pubblico e ai dipendenti.