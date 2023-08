Attività post Covid – 2023, il bilancio del BL Studio nella filiera della comunicazione

«Le attività nel campo delle ICT, nella filiera della comunicazione ed il coordinamento con il settore del corporate hanno prodotto interessanti risultati e sinergie strategiche. In termini di sostenibilità finanziaria il mercato pubblico-privato ha potuto beneficiare di servizi caratterizzati da un ciclo produttivo totalmente gestito internamente senza costi aggiuntivi ottenendo un ritorno d’investimento decisamente elevato. Bene le attività nell’ultimo periodo di assistenza tecnica nel mercato dei fondi comunitari», ha affermato Luca Basilico.

«In prossimità della pausa estiva il BL Studio traccia un bilancio sintetico in relazione alle attività svolte nel periodo di ripresa post-Covid fino al giorno d’oggi. Le attività intersettoriali dello studio di consulenza sono andate progressivamente sempre meglio, grazie anche al nuovo andamento in positivo dei mercati e soprattutto con l’impatto diretto, sul territorio regionale, delle progettualità finanziate dall’Unione Europea. Oltre alle relazioni attivate sul territorio regionale, alcune delle quali si indirizzano verso una condivisione di strategie per il raggiungimento degli obiettivi preposti, ci sono state attività svolte con soggetti di natura privata operativi in diverse regioni italiane ed a Bruxelles. Per maggiori informazioni: BL Studio 338 6571359».