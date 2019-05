Attività didattiche dedicate al ‘Giorno della memoria’

REDAZIONE

La Giunta regionale del Molise ha stabilito che il 31 ottobre 2019, anniversario del terremoto del 2002 nel quale a seguito del crollo della scuola ‘Jovine’ di San Giuliano di Puglia (Campobasso) persero la vita 27 bambini e la loro maestra, le attività didattiche siano dedicate esclusivamente a celebrare il ‘Giorno della memoria’ e alla sensibilizzazione sulla sicurezza nelle scuole. In merito al provvedimento, nella giornata di ieri, è arrivato il plauso del sindaco uscente di San Giuliano di Puglia, Luigi Barbieri, che attraverso una nota fa sapere: «Un plauso a chi ha preso la decisione di dedicare le attività didattiche del 31 ottobre 2019 esclusivamente alla celebrazione della Giornata della Memoria e alla sensibilizzazione sulla sicurezza nelle scuole. Ricordare e fare memoria dei tragici eventi che hanno colpito la comunità di San Giuliano di Puglia, al fine di sensibilizzare i ragazzi delle scuole sul tema della sicurezza, è il miglior modo per rendere memoria a chi non c’è più e per evitare che tragedie simili accadano ancora. Sulla sicurezza delle scuole bisogna fare ancora tanto e non bisogna abbassare mai la guardia. L’auspicio è che si agisca sempre con grande determinazione e concretezza per garantire ai ragazzi un luogo sicuro dove formarsi e crescere. A quei ragazzi che rappresentano il futuro delle nostre comunità.