Attività didattica a rischio, presidio dei genitori degli studenti di Lupara

Mercoledì 14 ottobre, nei pressi dell’area esterna del consiglio regionale del Molise si è tenuto il presidio di protesta dei genitori degli studenti di Lupara delle scuole dell’obbligo supportati dal SOA Sindacato Operai Autorganizzati. «Aree interne – si legge in una nota di Andrea Di Paolo, sindacato operai autorganizzati – quelle del Molise abbandonate dallo sconforto e dallo spopolamento; la determinazione dei manifestanti ha fatto la differenza. Lasciando la seduta del consiglio regionale sono intervenuti al presidio prima l’assessore ai trasporti e successivamente il presidente della regione Molise che hanno dichiarato di risolvere la questione fissando per la prossima settimana un incontro congiunto con le parti. Assolutamente non riteniamo soddisfacente l’intervento dell’assessore ai trasporti. Intanto andremo avanti senza sosta».