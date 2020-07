Attivazione Centri Diurni per l’autismo, il plauso dell’associazione Il Mondo e Noi

«L’Associazione Il Mondo e Noi esprime viva soddisfazione per l’approvazione del programma di attivazione dei Centri Diurni, esempio progettuale condiviso con il partenariato sociale sull’autismo. L’intervento, a regia ASREM per l’obiettivo dell’integrazione socio – sanitaria, riguarda i Comuni di Agnone, Trivento e Frosolone; esso non solo rappresenta l’esempio di sensibilità e di condivisione territoriale ma risponde alla strategia di crescita delle aree interne, anche in termini di cultura sociale dell’integrazione. Si ringraziano il Presidente e la Giunta della Regione Molise, i Comuni dell’Area interna Alto Sannio congiuntamente al proprio coordinatore tecnico, e l’intera struttura di programmazione della Regione Molise».