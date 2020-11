Attivato a Vinchiaturo il “Book Sharing”, libri a disposizioni di tutti

La nostra testata ha sponsorizzato l’iniziativa donando il box

Un’iniziativa importante, soprattutto in questo momento. Perché la cultura e la lettura possono aiutare a superare tempi difficili come quelli che stiamo vivendo. Ieri mattina, sabato 7 novembre, è stato attivato a Vinchiaturo il servizio di “Book Sharing”. Il box è stato installato in viale Spensieri e ieri c’è stata l’inaugurazione alla presenza dell’amministrazione comunale e del direttore responsabile de Il Quotidiano del Molise Giuseppe Rocco: la nostra testata, infatti, ha sponsorizzato l’iniziativa, credendo fortemente nel valore sociale dei libri.

“Grazie all’impegno dell’Assessore alla Cultura ed Istruzione Tiziana Chiarizia e del Consigliere Comunale con delega ai Rapporti con le Associazioni Alessio Petosa – ha commentato il sindaco di Vinchiaturo Luigi Valente – è stato attivato il servizio di “Book Sharing” a Vinchiaturo.

Un piccolo box, posizionato vicino alla casa dell’acqua, – ha proseguito il primo cittadino – diventa luogo di scambio di esperienze per stimolare la lettura dei libri e rivolto ai cittadini di tutte le età che vi possono accedere in modo diretto, veloce ed in ogni momento, seguendo semplici regole per il dovuto rispetto che i libri meritano, oltre a quelle per il contenimento del COVID-19.”

“Una bellissima iniziativa, – ha commentato Giuseppe Rocco – sponsorizzata dal Quotidiano del Molise, voluta dal sindaco Luigi Valente e promossa dall’assessore Tiziana Chiarizia e dal consigliere Alessio Petosa. Un luogo dove è possibile scambiare libri e cultura. La conoscenza e la cultura oggi sono fondamentali anche per potersi difendere dalle manipolazioni dell’informazioni, dalle cosiddette fake news, utilizzate spesso anche per scopi politici. la democrazia ha bisogno della cultura.”

Un semplice box diventa luogo di istruzione per tutte le età. Con il metodo “prendi-porta-riporta” tutti hanno la possibilità di condividere un libro, condividere un’esperienza, condividere cultura.