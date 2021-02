Attivata nuovamente la “Cross”: sale a 11 il numero dei pazienti trasferiti fuori regione (FOTO E VIDEO)

Nel pomeriggio odierno, giovedì 25 febbraio, è stata nuovamente attivata la “Cross”, la procedura (letteralmente “Centrale remota operazioni soccorso sanitario”) che permette il trasferimento di pazienti che hanno bisogno della rianimazione, in altre regioni dove c’è disponibilità di posti in terapia intensiva. Il paziente, partito questo pomeriggio, raggiungerà Roma. Una volta nella Capitale sarà trasferito in terapia intensiva presso uno dei nosocomi che ha già dato disponibilità in termini di posti.

