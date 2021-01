“Attivare un punto vaccinale al Vietri”, la proposta dell’amministrazione comunale

“Attivare un punto vaccinale presso l’UCO del Vietri di Larino”. E’ questa la richiesta avanzata dal sindaco di Larino Pino Puchetti al direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano, al direttore Maria Virginia Scafarto e al direttore del distretto di Termoli Giovanni Giorgetta. “Con la presente – si legge nella nota – si chiede alle SS.LL. di valutare la possibilità di allestire presso l’attuale Casa della Salute del Vietri un’area da adibire alla somministrazione del vaccino anti Covid-19 da aggiungere a quella esistente presso l’Ospedale Civile “San Timoteo” di Termoli. Questo, al fine di agevolare la campagna vaccinale e non congestionare ulteriormente la struttura ospedaliera costiera. Sarebbe auspicabile che nei locali prima destinati al Pronto Soccorso, poiché facilmente raggiungibili dalla popolazione e con più ingressi, si allestissero le tre stanze necessarie alla somministrazione del vaccino, ossia: una destinata al ricevimento del consenso informato, un’altra specifica per la somministrazione ed infine una terza di osservazione breve. A tal proposito si potrebbe creare una specifica squadra ad hoc per Larino e l’intera area del cratere sismico per agevolare il cammino delle vaccinazioni. Questa richiesta è motivata dal fatto che siamo a conoscenza che alcuni medici hanno manifestato la volontà e la disponibilità di presenziare ed effettuare la procedura di profilassi preventiva di quanto già esposto anche all’Ordine Regionale dei Medici”.