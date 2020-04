Attiva tre contratti di gas e luce ad un ignaro cittadino, 43enne nei guai

CAMPOBASSO. I Carabinieri della Stazione di Campobasso, delegati dalla locale Procura della Repubblica, a seguito di una paziente e articolata attività di indagine,riuscivano ad identificare e segnalare all’Autorità Giudiziaria una donna di 43 anni di Benevento per i reati di truffa e sostituzione di persona. Dagli accertamenti svolti dai militari dell’Arma emergevano infatti evidenze incontrovertibili circa la responsabilità della donna in merito ai fatti denunciati dalla vittima, un 75enne del capoluogo molisano.

L’attività di indagine, che ha interessato anche le province di Caserta e Benevento, ha dimostrato infatti la condotta criminale e ben studiata della donna: nell’anno 2017 la stessa, in forza del rapporto lavorativo con una società concessionaria di energia elettrica, con artifici e raggiri si sostituiva a un ignaro cittadino di Campobasso, attivando così illegittimamente a suo nome, ex novo, tre utenze per la fornitura di gas ed energia elettrica mai effettivamente richieste dalla vittima, ricevendone un ingiusto profitto consistito nella ricezione delle relative provvigioni in suo favore. L’indagata dovrà ora rispondere delle suddette ipotesi di reato davanti al Tribunale di Campobasso.