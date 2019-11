Attimi di paura alla “Su e Giù”: palo della luce si abbatte sul corso principale

CAMPOBASSO. Poteva avere conseguenze davvero drammatiche il cedimento di un palo dell’illuminazione pubblica in ghisa che si è abbattuto sul corso principale, questa mattina, domenica 17 novembre, proprio prima della partenza della 46esima edizione della Su e Giù. Sembrerebbe, da una prima ricostruzione, che il vento abbia favorito l'”effetto vela” con uno striscione della coreografia della gara ancorato al palo e provocato quindi la caduta dello stesso. Solo il caso ha voluto che in quel momento nessuno si trovasse nei paraggi con gli addetti della società organizzatrice, il Gruppo Sportivo Virtus, che hanno prontamente messo in sicurezza la zona rimuovendo il palo e consentendo il regolare svolgimento della gara.