Atti vandalici contro l’ordine dei medici di Trento dura condanna e solidarietà ai colleghi dall’Omceo Campobasso

“Ancora una volta sono i medici, la categoria che ha pagato il prezzo più alto in questa pandemia, il bersaglio degli attacchi violenti di questi ultimi mesi. Non possiamo accettarlo ed esprimiamo piena solidarietà e vicinanza ai colleghi di Trento, oggetto di un atto intimidatorio gravissimo” E’ stata immediata la reazione di condanna da parte dell’Ordine dei medici di Campobasso, attraverso la voce del presidente Giuseppe De Gregorio, appena appresa la notizia del raid vandalico contro la sede dell’Ordine dei Medici di Trento. Nella notte ignoti manifestanti con slogan no-vax hanno preso a sassate le finestre della sede cittadina gettando nella paura i residenti dell’area circostante. La condanna dell’OMCeO di Campobasso si unisce alle numerose azioni di sostegno ai medici trentini giunte dal resto d’Italia anche da altre categorie sanitarie. “Sono stati colpiti e offesi l’impegno e l’abnegazione che tutto il personale medico e paramedico hanno profuso in questi ultimi due anni, fronteggiando con coraggio un nemico sconosciuto – ha concluso De Gregorio – e ribadiamo la più ferma condanna per questi vili e strumentali attacchi, così come accaduto per il Policlinico Umberto I° di Roma, verso i luoghi simbolo della tutela della salute”.