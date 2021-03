Atti sessuali su minore, condannato a 4 anni di reclusione

Una vicenda dai contorni particolari, quella accaduta in provincia di Campobasso. Vittima un bimbo (costituito parte civile nel processo attraverso il legale Giuseppe Fazio mentre i genitori si sono affidati all’avvocato Letizia di Lena), all’epoca dei fatti minore di 11 anni. Il quale avrebbe subìto abusi da parte di un giovane che era riuscito a carpire la sua fiducia. Stando alla ricostruzione effettuata dagli inquirenti (a entrare in azione fu la polizia di Stato) il giovane riuscì a conquistare la piena fiducia non solo del bimbo ma anche dei familiari di quest’ultimo. Qualcosa, col trascorrere del tempo, però turba quel bambino. La mamma legge la chat del telefonino e capisce che sta accadendo qualcosa di strano. Partono e indagini e poi l’iter giudiziario arriva all’udienza Gup della giornata odierna. Il giovane, con rito abbreviato, è stato condannato a 4 anni e 4 mesi.