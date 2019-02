Atti contrari alla pubblica decenza, denunciato un 35enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Campobasso, nella notte appena trascorsa hanno denunciato un 35enne del posto per atti contrari alla pubblica decenza e ubriachezza molesta.

L’uomo è stato sorpreso dalla pattuglia della Sezione Radiomobile in via XXIV Maggio mentre urinava sul muro di un palazzo accanto ad un locale pubblico, incurante del passaggio di persone e veicoli. Fermato per l’identificazione, l’uomo, in evidente stato di urbiachezza, ha tentato di sottrarsi al controllo dei militari che lo hanno bloccato e condotto in caserma a via Mazzini dove, al termine di ulteriori accertamenti sulla sua identità, lo hanno denunciato alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Campobasso.