Attesa per la presentazione del libro “I giuristi Valerio di Civitanova del Sannio” di Luigi Fantini

Un evento culturale sulla valorizzazione del territorio, avrà luogo a Civitanova del Sannio in provincia di Isernia e nella Diocesi di Trivento per presentare il libro I giuristi Valerio di Civitanova del Sannio di Luigi Fantini. Giovedì 29 agosto 2019, alle ore 16:30, presso il Giardino del Palazzo Ducale Valerio,via Roma, 50 a Civitanova del Sannio, sarà presentato il libro, edito dalla Libreria Editrice Vaticana (LEV), alla presenza di Sua Eminenza sig. Cardinale Francesco Coccopalmerio, già Presidente del Pontificio Consiglio dei Testi Legislativi, che ne ha curato la prefazione e dell’autore Avv. Luigi Fantini. Dopo gli indirizzi di saluto Istituzionali, introdurrà gli interventi il vescovo di Trivento (CB) S.E. mons. Claudio Palumbo. Di rilievo gli autorevoli relatori quali Marco Roncalli, saggista e giornalista di Avvenire, pronipote di Papa Roncallie di don Antonio De GrandisPresidente del Tribunale Ecclesiastico regionale abruzzese – molisano. Tra essi, inoltre, saranno presenti la brillante figura del magistrato Daniele Colucci,Consigliere della Corte di Appello di Napoli, di Michele Cutolo, vice Presidente Nazionale Movimento Cristiano Lavoratori e di Domenico Cardarelli, responsabile del bollettino “Le voci di Civitanova”. Per i saluti Istituzionali interverranno il Presidente del Consiglio regionale del Molise Salvatore Micone,del consigliere regionaleAndrea Di Lucente, del Sindaco di Civitanova del Sannio Roberta Ciampittiello, del parroco don Pietro Paolo Monacoe del Presidente dell’ordine degli avvocati di Isernia Maurizio Carugno.

A moderare gli interventi la giornalista e Presidente per il Molise dell’Unione Cattolica della Stampa Italiana Rita D’Addona. Promossa dalla diocesi di Trivento e dalla Parrocchia di Civitanova del Sannio, in collaborazione con UCSI Moliseed il patrocinio della Presidenza del Consiglio regionale del Molise e dei comuni di Civitanova e di Isernia, la presentazione del libro vuole essere una iniziativa ad ampio respiro culturale per contribuire allo sviluppo locale del territorio in un contesto di dialogo e di conoscenza tra i segmenti della cultura, della giurisprudenza, della comunicazione della spiritualità e dell’arte. Ad intercalare gli interventi, nella splendida cornice artistica e acustica del Palazzo Ducale di Civitanova del Sannio, saranno la voce dell’attrice IMMA PIRO e del quartetto musicale composto da Federico Valerio (violino), Antonio Borromeo (Tenore), Antonietta Di Palma (pianista) Chloè Hurst (soprano). Al termine della presentazione del libro ci sarà la cerimonia di scoprimento della targa ricordo e dell’annullo filatelico con il cartoliniere Antonio Mascia e, a seguire, la degustazione delle tipicità del luogo. I Giuristi Valerio di Civitanova del Sannio, un lavoro di studio e di ricerca assemblato dalla certosina cura dell’avvocato Fantini di Civitanova che, attraverso la disamina della dottrina giuridica e dell’operosità dei giuristi della famiglia Valerio, ha voluto consegnare alla società di Civitanova e del Molise uno sguardo ulteriore alla memoria storica esistente, tra passato presente e futuro.Il libro, conclude il Cardinale Coccopalmerio nella sua prefazione oltremodo, omaggia personaggidi spicco della famiglia Valerio che, del loro attivismo professionale, hanno, ad un tempo, servito la “scientia juris” e gratificato la propria comunità di appartenenza.