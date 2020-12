Attenzione alle trappole dei terreni troppo piccoli

GENNARO VENTRESCA

E no, caro Paolo Vitali. Non ci siamo. La lingua va tenuta a posto. Non in libertà. Come ti è accaduto domenica, contro il Notaresco. Tre giornate di stop sono tante, specie per un diciottenne in fase di crescita. Una vittoria squillante pregna di orgoglio non si sporca in questo modo. Tienilo a mente. L’ortodossia rossoblù va rispettata anche sul piano comportamentale, non solo tecnico. Finisco qui, questa breve ramanzina. Che ci voleva e spero ti serva come monito per diventare uomo, prima che calciatore.

***

Scrivo sempre malvolentieri queste cose. Specie se ci sono di mezzo i giovani, a cui sono concettualmente vicino. Sempre. Anche quando fanno incredibili strafalcioni. Spero si sia trattato di un caso episodico. Una curva presa male che ha procurato il capitombolo. Privo del “2002” di movimento Cudini, verosimilmente, si vedrà costretto a utilizzare il coetaneo Piga tra i pali, mettendo senza demerito in “castigo” Raccichini che se l’era sbrigata bene contro gli abruzzesi.

***

Scrivo per divertirmi e per divertire: se mi annoiassi a raccontare, starei zitto, come starei zitto se sapessi che i lettori si annoiano a leggere le mie perline. Qualche volta faccio sorridere e qualche volta commuovere nel riportare storie lontane. Mi sembra giusto, anzi normale: se ridono alle mie spalle o a quelle dei miei personaggi o se si impietosiscono ai miei casi, vuol dire che ho colto nel segno: mi sembra che raccontandogli la storiella di uomini di sport, con le sue miserie, le sue fortune, in fondo gli conto la loro storia.

***

C’è qualcuno che si lamenta perchè parlo un po’ troppo di me, e io mi lamento perchè gli altri non parlano mai di loro. Chissà chi di noi sta sbagliando. Mi sembra giusto raccontarmi in questa gabbia che mi sono scelto. Raccontarsi aiuta a stare in mezzo alla gente. Di questi tempi in cui il virus ci impone di distanziarci sento ancora più forte il bisogno di relazionarmi coi miei lettori. Uno dei lati più piacevoli della vita di provincia è di stare insieme,conoscersi, bere in compagnia un caffè, confrontarsi sul trecinquedue e quattroquattrodue.

***

Godendo del vantaggio d’aver giocato una partita più dei nostri ragazzi, il Castelnuovo Vomano si è è piazzato al secondo posto in classifica, con 15 punti in 7 uscite. Un rispettabile bottino, non c’è che dire, specie per una “matricola” che qualche mese fa è riuscita a vincere l’Eccellenza Abruzzese, davanti al più qualificato Lanciano. Ne emerge che sarà bene per i rossoblù presentarsi umili quanto agguerriti sul sintetico di cui dispone che, come leggo sull’almanacco, ha dimensioni ridotte rispetto al Romagnoli.

***

Giocare lontano da Selva Piana è difficile. Pochissime squadre mettono a disposizione un prato perfetto come quello che con amore e dedizione cinsegna Goffredo a chi lo calca. Quando si viaggia verso altri centri si sa quello che si lascia e non si sa bene che sorprese ti attendono. Visto che ormai non c’è il pubblico da nessuna parte, è solo il campo che fa la differenza. Ne tengano conto Cudini e i suoi ragazzi.