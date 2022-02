“Attenzione alle esche avvelenate”, l’allarme corre sui social

La sconcertante scoperta di un cittadino di Termoli nella zona di via Udine in un piatto di ‘ravioli’ lasciati a terra

L’allarme, con tanto di foto e video a riprova che pubblichiamo nella galleria in basso, è stato pubblicato su un gruppo Facebook di Termoli e del Basso Molise, Afdm, da un utente che questa mattina, 8 febbraio, si è trovato di fronte il peggiore incubo per i proprietari di cane: le esche avvelenate.

L’uomo stava con tutta probabilità facendo una passeggiata con il suo amico a quattro zampe lungo via Udine, nella zona Porticone di Termoli, quando si è trovato di fronte quello che, ad una prima vista, poteva sembrare un piatto di ‘ravioli’.

Solo aprendoli, invece, è venuta fuori la triste verità che erano pieni di esche avvelenate. Di qui l’immediata condivisione nella speranza di risparmiare la vita a qualche cane.

“Attenti che ci sono le esche per avvelenare i nostri amici a quattro zampe. Tenete al guinzaglio i vostri amici e fate più attenzione a cosa mangiano per terra”.

Non è la prima volta, purtroppo, che avvengono episodi del genere soprattutto in quella zona della città. Già in passato appelli all’attenzione erano circolati sui social per evitare qualche spiacevole problema.