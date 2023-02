Attenzione alla nuova truffa Inps, ecco la finta ‘lettera’ che corre online

False email con false comunicazioni di fondi da trasferire sul proprio conto corrente. Le comunicazioni truffa circolano nelle caselle elettroniche di tanti molisani che si vedono consegnare una nota nella quale si parla di un “rimborso” o comunque di una cifra di cui si ha diritto ma che non può essere consegnata perché i dati del conto corrente sono inesatti o sono cambiati.

Si tratta in realtà di una delle tante truffe per cercare di carpire i codici di accesso ai propri conti bancari o postali e per acquisire informazioni utili a portare a termine altri raggiri.

L’invito è ancora una volta a diffidare di qualunque comunicazione e di controllare sempre l’autenticità delle informazioni, recandosi presso gli uffici competenti o verificando online senza fornire informazioni a nessuno.

I pirati informatici sono sempre più preparati e riescono a falsificare molto bene anche i falsi siti delle banche e degli uffici pubblici. Chi riceve comunicazioni di questo tipo dovrebbe presentare denuncia alla Polizia Postale.