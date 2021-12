Attentato nella notte a Venafro, esplode una casa

Fiamme ed esplosione questa notte, intorno alle due, a Venafro, in via Cotugno, dove un uomo ha dato fuoco all’abitazione dove risiedeva la sua ex compagna, fortunatamente assente al momento dell’accaduto.

Le fiamme hanno poi provocato la presumibile esplosione di una bombola di gas che ha praticamente distrutto l’abitazione.

Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri che hanno portato in caserma per accertamenti la persona sospettata di aver compiuto l’insano gesto che avrebbe potuto causare una strage se nella casa in quel momento si fossero trovate delle persone.

Un evento molto grave su cui stanno indagando a 360 gradi i Carabinieri della locale Compagnia.