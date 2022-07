Attentato di via D’Amelio, 30 anni dopo il ricordo per “chiedere giustizia”

Sono passati 30 anni dall’attentato di via D’Amelio a Palermo che costò la vita al magistrato Paolo Borsellino.

Toma: “Legalità come requisito per la piena libertà“

“Uno degli insegnamenti più significativi che Paolo Borsellino ci ha lasciato in eredità è che per combattere la mafia occorra un “movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà” e si opponga al “puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e, quindi, della complicità.”A distanza di trent’anni da quel 19 luglio del 1992, quando il magistrato e gli agenti della scorta rimasero uccisi nell’attentato di Via d’Amelio a Palermo, cinquantasei giorni dopo la strage di Capaci, dobbiamo chiederci quanto delle sue esortazioni, tese a debellare il male della mafia, abbia avuto riscontro nella realtà e quanto sia caduto nel vuoto.Come pure è doveroso non solo guardarsi intorno e invocare l’intervento dello Stato e delle istituzioni, ma scrutare dentro noi stessi, fare in modo che i concetti di giustizia e legalità, a prescindere dalle leggi, trovino spazio all’interno di ognuno di noi, nelle piccole cose che caratterizzano la nostra quotidianità, nel rifiuto di comportamenti che non siano interamente trasparenti, nel rigetto di qualsiasi azione non proprio lineare, ancorché penalmente non rilevante, nel combattere ogni forma di favoritismo, nell’insegnamento che abbiamo il dovere di trasmettere alle giovani generazioni e in tanto altro ancora.Solo in questo modo saremo protagonisti di quel grande movimento culturale, auspicato da Borsellino, che ci può rendere persone pienamente libere”. Così il presidente della Regione Molise, Donato Toma, in occasione del trentennale dell’attentato di Via d’Amelio.

Gravina: “Si tratta di continuare a chiedere giustizia e verità per queste persone”

“Un filo di dolore e sgomento tiene insieme, nella nostra memoria personale e collettiva, ciò che accadde prima il 23 maggio 1992 a Capaci e quello che si ripetė il 19 luglio del medesimo anno a via D’Amelio a Palermo.

Lo stesso identico fragore, lo stesso boato, la stessa ingiustizia e i medesimi artefici, privarono della vita uomini e donne che con precisa consapevolezza e per scelta, avevano deciso sin dal principio da quale parte schierarsi e combattere, ovvero dalla parte della giustizia, della libertà e dello Stato.

Oggi, nel 30° anniversario dell’attentato di via D’Amelio, nel quale persero la vita il magistrato Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, quello stesso fragore da combattere è diventato il silenzio nel quale si rischia di lasciar cadere tutto, i nomi dei colpevoli come le motivazioni che portarono alla terribile stagione del 1992.

Non si tratta solo di ribadire l’importanza della memoria di questi uomini e queste donne strappate con crudeltà e vigliaccheria ai loro cari e al nostro Paese, bensì si tratta di continuare a chiedere giustizia e verità, ovvero ciò su cui una nazione democratica come la nostra, deve poggiare le sue basi a garanzia del bene comune.”

Il presidente della Provincia di Campobasso, Roberti: “30 anni di silenzio assordante”

“Trenta anni di un silenzio assordante dopo il boato, il 19 luglio 1992, con cui la mafia fece sentire la propria arroganza e prepotenza, così come fece poco meno di due mesi prima, il 23 maggio.

Oggi, 19 luglio 2022, ricordiamo, a 30 anni di distanza, la tristezza e la rabbia di quella giornata, in cui persero la vita, nell’attentato di via D’Amelio, a Palermo, il magistrato Paolo Borsellino con cinque dei sei agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Fabio Li Muli.

La mafia rispose con due attentati a un’opera, quella dei magistrati Falcone e Borsellino, volta a sconfiggere la mafia e la criminalità organizzata nelle aule di Tribunale.

Loro che avevano fatto del diritto e di una condotta quotidiana secondo leggi e norme la propria ragione di vita in un territorio nel quale l’anti-Stato era un fenomeno dilagante.

Falcone e Borsellino pagarono con la vita la sete di una condotta di vita onesta e trasparente, respingendo ogni forma di attentato all’Ordinamento Statale.

A distanza di 30 anni, noi rappresentiamo la memoria per le generazioni più giovani, alle quali rinnovare il ricordo di quelle pagine buie della storia d’Italia, affinché venga continuamente aggiornato l’impegno al contrasto a tutte le forme di condotta contra legem”. (foto in alto e in home page Giosuè Maniaci tramite ansa.it)