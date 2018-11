Attacco hacker, sito web dell’Odg Molise “down” per un’ora

CAMPOBASSO

Anonymous colpisce ancora. Sotto attacco hacker questa volta il sito internet dell’Ordine dei Giornalisti del Molise che oggi, giovedì 1 novembre, è andato in “down” precisamente dalle 15 alle 16. Fortunatamente, il disservizio è durato soltanto un’ora, infatti, dopo il sito è tornato a funzionare normalmente. In quell’arco di tempo l’emblematica immagine di Anonymous campeggiava a tutto schermo con in evidenza la scritta: “#FifthOfNovember” (letteralmente “Il Quinto di Novembre”). Tempestivo l’intervento della Polizia Postale che attraverso una Pec ha allertato l’Ordine su cosa stava accadendo, comunicando che il sito era già stato oggetto di alcune avvisaglie. La presidente dell’Odg regionale, Pina Petta, ha immediatamente allertato la Questura dove domani stesso si recherà per denunciare l’attacco. Avviate, intanto, le verifiche per accertare se ci siano state eventuali violazioni dei dati degli iscritti.