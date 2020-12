Attaccato dal cinghiale durante la battuta, 48enne in ospedale con 40 punti di sutura

Sarebbe potuta sfociare in tragedia la battuta di caccia che ha visto protagonista, suo malgrado, un cacciatore di Petacciato che è finito in pronto soccorso con 40 punti di sutura. L’uomo stava effettuando la battuta nelle campagne tra Montenero di Bisaccia e Mafalda, in contrada Colle Castelluccio, quando all’improvviso per salvare il suo segugio è stato aggredito da un grosso cinghiale. L’ungulato ha attaccato il cane all’interno di una fitta vegetazione, a quel punto l’uomo si è fatto strada all’interno del canneto per cercare di salvare il suo cane ed è stato brutalmente caricato dal cinghiale. Subito soccorso dal resto della squadra dei cacciatori, l’uomo ha riportato delle ferite agli arti inferiori e ai glutei. E’ stato trasferito in pronto soccorso dove gli sono stati applicati 40 punti di sutura.