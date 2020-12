Ats: buoni spesa di Natale ai cittadini

L’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso concede buoni di Natale ai cittadini, che siano in possesso dei requisiti richiesti, da spendere presso esercizi commerciali e artigianali aventi sede nei 26 comuni che rientrano nell’ATS.

Pertanto, si segnala l’opportunità per le imprese che esercitano le attività contemplate dall’avviso (abbigliamento e calzature e relativi accessori;

elettrodomestici, elettronica ed informatica; articoli per la casa e “da regalo”; libri e riviste, cartolerie, film, musica e strumenti musicali; giocattoli e prodotti per l’infanzia; ferramenta ed utensili; profumerie e ottici; articoli floreali; negozi per animali; enoteche; farmacie; sanitarie ed ortopedia; parrucchieri, barbieri, estetisti, ecc.) di poter manifestare il proprio interesse ad aderire all’iniziativa ed essere inserite nell’elenco dei soggetti disposti a fornire generi di consumo e servizi in vista delle festività natalizie e di fine anno tramite voucher elettronici.

Ne consegue che l’esercente fornisce il servizio o prodotto al cittadino beneficiario per poi ricevere il proprio corrispettivo dal soggetto pubblico erogatore.

Si allega il bando per artigiani e commercianti.Il Centro Servizi di Confcooperative Molise resta a disposizione per qualsiasi informazione e assistenza nella formulazione della manifestazione di interesse.