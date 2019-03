Atm, ritardi nei pagamenti: indetta una giornata di sciopero nei trasporti

Tanto tuonò che piovve. Dopo numerosi gridi d’allarme, confronti e tentativi di conciliazione, le organizzazioni sindacali hanno proclamato lo sciopero generale nel settore del trasporto per protestare contro i mancati pagamenti della ditta Atm.

Ad indirlo sono state le seguenti sigle: Faisa Cisal, Filt Cgil, Fit Cisl, Ugla e Uilt. Lo sciopero è stato fissato per venerdì 22 marzo e riguarderà il personale degli uffici degli impianti fissi per l’intera giornata lavorativa e gli addetti ai turni rotativi ed esercizio del trasporto extra urbano dalla mezzanotte e un minuto del 22 fino alla mezzanotte dello stesso giorno. Saranno garanti i servizi nelle seguenti fasce orarie: dalle 05.00 alle 8.30 e dalle 13 alle 15.30.

La motivazione per la quale le organizzazioni sindacali hanno indetto la giornata di sciopero riguarda i sistematici ritardi nel pagamento delle retribuzioni. Nella comunicazione di sciopero viene evidenziato come ci sia stata una procedura di raffreddamento con esito negativo e ben due tentativi di conciliazione, sempre con esito negativo.

Quella del 22 marzo sarà sicuramente una giornata calda per il trasporto in Molise.