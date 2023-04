Atm, Pasqua amara per 140 autisti: «Non abbiamo ancora ricevuto gli stipendi di febbraio e marzo»

Sarà una Pasqua amara per 140 autisti dell’Atm, l’azienda di trasporto pubblico molisana, i quali, secondo quanto appreso da fonti a loro vicine, non hanno ancora ricevuto lo stipendio relativo ai mesi di febbraio e marzo. A ciò si aggiungono i disservizi lamentati dai pendolari a causa di una frana sulla Provinciale 78 che ha ridotto ai minimi termini la carreggiata e della chiusura del ponte dello Sceriffo dal mese di agosto 2018 e che si trova al bivio di Larino-Palata sulla Bifernina i quali devono recarsi a Termoli o in Val di Sangro e sono costretti a ricorrere ad altri mezzi o soluzioni.

I residenti dei comuni interessati hanno avviato da tempo una raccolta firme per cercare di sollecitare un intervento urgente da parte delle istituzioni considerando che la competenza sull’infrastruttura sta per passare all’Anas che la rileverebbe dalla Provincia di Campobasso. Ma si attende ancora il decreto ufficiale del ministero delle Infrastrutture.