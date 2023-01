Atm: «Il credito lamentato dai lavoratori è accantonato in Regione »

Riceviamo e pubblichiamo una nota stampa da parte dell’Azienda di Trasporti Molisana Spa. “In relazione alle proteste sollevate da alcuni lavoratori iscritti alle due sigle sindacali “Faisa Cisal” e “UGL Autoferrotranvieri”, per la qual cosa è stata indetta una manifestazione fissata per oggi 12 gennaio 2023 presso la sede della Giunta regionale, la scrivente società precisa quanto segue: “A causa del ritardato trasferimento dei contributi di esercizio relativi alle mensilità di ottobre e novembre 2022, il cui perfezionamento, peraltro parziale, è intervenuto soltanto in data 2 gennaio 2023, l’intero ammontare del credito lamentato dai lavoratori iscritti alle sigle sindacali “Faisa Cisal” e “UGL Autoferrotranvieri” è stato nel frattempo sottoposto a vincolo e opportunamente accantonato presso la Regione Molise e pertanto nessun ulteriore richiesta di pagamento potrà legittimamente essere avanzata nei confronti di A.T.M. S.p.A la quale, oltre ad avere già soddisfatto ogni pretesa creditoria, si riserva di valutare ogni azione giudiziaria volta a tutelare i propri interessi rispetto alle ripetute azioni diffamatorie di cui la stessa è sistematicamente e pretestuosamente oggetto da parte delle sigle sindacali “Faisa Cisal” e “UGL Autoferrotranvieri”.