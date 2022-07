Atm, i lavoratori sul piede sul guerra: “Revocare la concessione al gestore”

I dipendenti dell’Azienda Trasporti Molisana si sono dati appuntamento oggi davanti alla sede del Consiglio regionale in via IV novembre a Campobasso e domani incroceranno le braccia dalle 19 alle 23: “L’azienda disattende i diritti dei lavoratori per non parlare del pessimo servizio riservato all’utenza e ai cittadini molisani”

Il lavoratori dell’Azienda Trasporti Molisana sono sul piede di guerra per la revoca della concessione al gestore. Oggi si sono riuniti per protestare davanti alla sede del Consiglio regionale del Molise e per domani, con i sindacati regionali di categoria di Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Faisa-Cisal hanno indetto uno sciopero dalle 19 alle 23.

“La solidarietà della politica non ci basta più – affermano le parti sociali in una nota –. Il presidente della Regione, Donato Toma, assuma con la revoca della concessione, unico provvedimento in grado di risolvere questa ignobile situazione”. Sindacati e lavoratori puntano il dito contro il comportamento dell’azienda che, a loro avviso, “disattende i diritti dei lavoratori, contravvenendo finanche agli obblighi più elementari previsti dal Contratto nazionale di lavoro del settore, per non parlare del pessimo servizio riservato all’utenza e ai cittadini molisani”. E ce n’è anche per la classe politica, la quale “sta tollerando e sottacendo tali comportamenti”.

Per tutta risposta, l’assessore regionale ai Trasporti, Quintino Pallante ha annunciato di aver “affidato la questione all’Avvocatura per la rescissione in caso di inadempienze contrattuali.