Atm, i lavoratori allo stremo: “C’è chi deve prendere ancora ottobre. Senza riscontri, valuteremo i decreti ingiuntivi”

Stamattina il presidio in via Genova davanti alla sede della giunta. L’assessore Pallante annuncia: “La Regione si sostituirà all’azienda nei mesi di novembre e dicembre, sperando che ci sia un riallineamento definitivo”

“Siamo rimasti sempre senza soldi e non c’è certezza di prenderne. Una decina di persone devono avere ancora la mensilità di ottobre, altre 178 devono percepire novembre, dicembre e la tredicesima e sono mensilità già maturate, di cui novembre dovrebbe andare già per una parte, 70-75 dipendenti, a pignoramento e verranno accantonate con la determina che arriverà la settimana prossima dall’azienda Atm”. Parole di rabbia miste a delusione, che si alzano davanti alla sede della giunta regionale del Molise in via Genova a Campobasso, da parte di un rappresentante dei lavoratori che fotografano nel modo migliore il punto basso (eufemismo) che ha toccato la vertenza con la Regione.

“Aspetteremo la fine di gennaio per vedere cosa accadrà, ovvero se sarà pagata o meno la mensilità di dicembre – ha proseguito il lavoratore – e valuteremo i primi di febbraio se fare o meno i decreti ingiuntivi in maniera unitaria e comprenderanno anche i mesi pregressi”. Poi, l’arrivo dell’assessore ai Trasporti, Quintino Pallante, che ha annunciato come “la Regione continuerà con il potere sostitutivo per i mesi di novembre e dicembre. Spero che ci sia un riallineamento definitivo tra le richieste dei lavoratori e tutti i pagamenti. La gara di appalto – ha aggiunto – è nelle procedure di affidamento e, anche da questo punto di vista, ci potrebbe essere la soluzione definitiva”.

Tra i lavoratori in attesa di risposte e soprattutto di stipendi arretrati (“a tavola non possiamo mettere le chiacchiere”), la capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Micaela Fanelli: “Sono 20 anni che non si riesce a vedere la luce in questa vicenda. I pullman partono, gli stipendi no. Questo è gravissimo, hanno tentato finalmente di avere un’interlocuzione, ma se non ci sarà di nuovo una risposta, siamo fronti a far riesplodere il caso in Consiglio regionale. Dovremmo attivare quantomeno delle procedure accelerate che possano mettere in condizione i dipendenti che non vengono pagati da un’azienda – che è richiamata alle sue responsabilità ancora una volta – di prendere gli stipendi per tempo. Il mio grazie – ha concluso l’esponente Dem – va a chi non fa mancare il servizio e la mia richiesta forte alla giunta e all’assessore Pallante di fare ciò che si sono impegnati a fare”. (adimo)