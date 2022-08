Atm, ennesima denuncia dei sindacati: «Mensilità non pagate agli autisti e la politica tace»

«Oltre al mese di luglio, gli autisti attendono ancora la 14esima, bonus e rimborsi, tutti soldi dello Stato»

«Purtroppo ancora una volta – si legge in una nota dei sindacati – siamo a denunciare il mancato pagamento della mensilità di luglio 2022 e altrettanto la 14° mensilità 2022 ai dipendenti della Società ATM che gestisce parte del servizio di Trasporto Pubblico Exstraurbano della Regione Molise. I lavoratori aspettavano con ansia la mensilità di luglio in quanto dovevano ricevere il Bonus Governativo di € 200,00, l’una Tantum dell’adeguamento Contrattuale e i Rimborsi del 730 (soldi dello Stato) e ancora una volta gli sono stati negati i propri Diritti Sanciti dalla Carta Costituzionale e dalle Normative Contrattuali Applicate.

E’ inutile ripercorrere la cronistoria della Società ATM, sono anni che i lavoratori per ricevere un loro diritto devono rivolgersi a un legale, è vergognoso perché tutta la politica è a conoscenza della problematica, ma ad oggi non è stato intrapreso alcun provvedimento per la risoluzione della concessione nei confronti dell’ATM. Evidentemente non interessa la vita degli autisti e delle loro famiglie e altrettanto di come vengono spesi i soldi di tutti noi contribuenti. Inoltre siamo venuti a conoscenza che ATM fa parte delle aziende Molisane che si sono aggiudicate l’affidamento diretto per il trasbordo con bus navetta di coloro che parteciperanno al jova beach party in programma a Vasto la prossima settimana e questa è davvero una vergogna.»