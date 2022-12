Atm, accreditati dalla Regione gli stipendi di ottobre. Fit-Cisl: “Ma non finisce qui”

L’organizzazione sindacale: Aperto solco importante e ora non ci fermeremo qui. L’azienda provveda immediatamente a liquidare i restanti lavoratori per la mensilità di ottobre nonché le mensilità di novembre e la tredicesima mensilità. In assenza di riscontro siamo pronti a richiedere ancora il potere sostitutivo della Regione

Nella giornata di ieri (22 dicembre) sono stati formalmente accreditati i bonifici relativi agli stipendi di ottobre 2022 ed hanno interessato tutti i lavoratori ATM che hanno provveduto lo scorso 21 novembre e per il tramite delle scriventi organizzazioni sindacali ad effettuare regolare segnalazione al Direttore Servizio Mobilità della Regione Molise della mancata corresponsione della suddetta mensilità ai sensi dell’Art.30 c.6 del D.Lgs 50/2016.

Il tutto è avvenuto, nonostante l’aperta diffidenza e l’atteggiamento quasi ostativo di chi invece probabilmente pensava che si trattasse di un’operazione inutile e che si dovesse invece continuare a perseguire unicamente la strada infinita dei procedimenti ingiuntivi. E poco importa se gli stipendi di ottobre sarebbero stati poi pagati a febbraio o marzo dell’anno successivo.

E’ del tutto evidente che grazie all’insistenza e alla tenacia di Filt Cgil e Fit Cisl, si è riusciti a creare un precedente importante chiedendo l’applicazione del Decreto Madia ovvero di quel cosiddetto Codice degli Appalti che al comma 6 dell’art 30 del Decreto legislativo del 18/04/2016 n. 50, ha disciplinato espressamente il potere sostitutivo per la stazione appaltante nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dovute al personale in caso di ritardi nella corresponsione delle stesse da parte dell’affidatario del Contratto di servizio.

E ORA NON CI FERMIAMO. L’AZIENDA PROVVEDA A PAGARE LE ALTRE MENSILITA’

Fatte queste doverose puntualizzazioni, ci teniamo altresì a precisare che per quanto ci riguarda, la vicenda degli stipendi non pagati e dei contributi non versati al Fondo Priamo da parte di Atm, NON FINISCE QUI. Con alcune recenti Determine Dirigenziali della Regione Molise, sono state liquidate alla società ATM le ultime fatture presentate dall’impresa per un importo complessivo di 451.440,81 euro. E’ del tutto evidente che queste somme vadano prioritariamente ed immediatamente destinate a pagare le restanti retribuzioni di ottobre relative a quei lavoratori (circa la metà) che non hanno prodotto istanza per l’intervento sostitutivo da parte della Regione. Così come vanno immediatamente pagati gli stipendi ( e a tutti !!) concernenti la mensilità di novembre nonché la tredicesima mensilità.

In assenza di immediati riscontri, siamo pronti a promuovere e raccogliere, come abbiamo già provveduto a fare, ulteriori istanze e segnalazioni dei lavoratori da inoltrare alla Regione affinché eserciti il potere sostitutivo anche per le altre mensilità.