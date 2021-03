Atletica. Una molisana in pista fa incetta di medaglie (foto)

Nella due giorni dei Campionati Italiani Master Indoor di Ancona, l’atleta molisana Morena Di Benedetto, portacolori della NAI, fa incetta di medaglie.

Nella giornata di ieri 20 marzo nella gara dei 1500mt SF 40 si è piazzata al secondo posto, alle spalle di Marta Alo’, con una strepitosa prestazione che ha fissato il tempo in 5:01.54.

L’atleta molisana, questa mattina (21 marzo), però, si è superata nella gara degli 800 mt e con il tempo di 2:28.25 ha vinto il titolo di campionessa italiana SF40. Incontenibile la sua gioia per il prestigioso traguardo centrato, soprattutto in un periodo come questo dove allenarsi risulta sempre più un’impresa e portare a termine i propri obiettivi lo è ancora di più.

Grande la soddisfazione della società isernina e dello sponsor Traslochi Biscotti che fornisce il supporto necessario a raggiungere tali risultati.