Atletica, sabato 27 la prima edizione di “CorrAmo Larino”

Sabato 27 agosto, l’A.S.D. Larino Run, in collaborazione con il comune di Larino, organizza la 1ª edizione di “CorriAmo Larino” (gara di corsa su strada inserita nel calendario regionale FIDAL). La manifestazione comincerà dal pomeriggio, con ritrovo presso piazza Vittorio Emanuele II (centro storico di Larino) a partire dalle ore 16:00.

PROGRAMMA:

– Gara podistica competitiva di 7.5 km con partenza alle ore 20:30 (ritrovo un’ora prima della partenza per il ritiro pettorali e chiusura iscrizioni giovedì 25 Agosto alle ore 13:00). Per l’iscrizione alla competitiva si può procedere online con il seguente link: https://live.idchronos.it/it/gara/2696/1-corriamo-larino.

– Passeggiata/corsa non competitiva di 3,5 km, aperta a tutti con partenza alle ore 19:00 (le iscrizioni chiuderanno lo stesso giorno della gara, rigorosamente entro le 17:30 e ritiro pettorali un’ora prima della partenza). Per l’iscrizione alla non competitiva, si può inviare un’autocertificazione con i propri dati anagrafici all’e-mail: larino.run@outlook.it.

– Gare giovanili per categorie ESO/RAG/CAD con partenza alle ore 18:00, aperta a tutti i bambini, ragazzi e atleti tesserati FIDAL e non, ma rigorosamente in possesso di certificato medico non agonistico (le iscrizioni chiuderanno lo stesso giorno della gara, rigorosamente entro le 17:00 e ritiro pettorali un’ora prima della partenza). Per l’iscrizione alle gare giovanili, inviare i dati anagrafici dei minori all’e-mail larino.run@outlook.it con tesserino e categoria di appartenenza se tesserati FIDAL e certificato medico non agonistico per i non tesserati FIDAL.