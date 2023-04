Atletica, l’Ama alla StraTammaro 2023

Atletica Molise Amatori

Domenica 23 aprile, si è svolta la 1^ edizione della StraTammaro, gara su strada inserita nel calendario Regionale FIDAL, di poco oltre i 9 km, su un percorso collinare, sviluppato su fondo stradale asfaltato con tratti o attraversamenti in sterrato, con partenza e arrivo nella piazza Libertà di San Giuliano del Sannio (CB).



La manifestazione sportiva ha sicuramente rappresentato un momento significativo per la valorizzazione di questo lembo di territorio del nostro Molise, un centro ricco di storia già presente all’epoca dei Sanniti adiacente all’area archeologica di Sepino di epoca romana sulla valle del fiume Tammaro.



La gara è stata organizzata dall’A.S.D. Atletico San Giuliano del Sannio, in collaborazione con l’A.S.D. Atletica Venafro e

patrocinata dal Comune San Giuliano del Sannio.



Dopo l’ampia e dettagliata descrizione del percorso da parte dello speaker Gennaro Varrella, i centoventi atleti sono partiti puntuali alle ore 10:00, come da programma, dall’accogliente piazza dello splendido paesino nel Sannio, dopo lo start dato dal Sindaco. Molti gli atleti molisani, ma con una significativa presenza anche di runners appartenenti a società di regioni limitrofe.



Dopo solo 33′ 21″, alla media di 3′ 42″/km, ha tagliato per primo il traguardo Montanile Nicola, dell’A.s.d. Running Saviano, seguito dai molisani Visone Andrea, dell’Atletica Isernia, e Vendettuoli Domenico, dell’Atletica Venafro.

Fra le donne l’ha spuntata la molisana Bornaschella Anna, dell’Atletica Venafro, giunta dopo 41′ 43″, alla media di 4′ 38″/km, seguita da Ucci Anna, dell’A.s.d. Amatori Podismo Benevento, e da Izzo Fiorentina, della Nuova Atletica Isernia.



Fra la moltitudine delle variopinte divise societarie presenti alla manifestazione, svoltasi in un piacevole clima primaverile, sono risultati ben in evidenza i colori giallo/grigio dei dodici podisti iscritti all’Atletica Molise Amatori, accompagnati dal Presidente Franco Pietrunti e dal dirigente della società Lorenzo Costa.



La Società, pur con soli dodici iscritti alla gara, ha ottenuto un significativo successo, classificandosi al quarto posto nella speciale classifica delle 22 Società presenti all’evento sportivo, subito dopo l’Atletica Venafro, la Podistica AVIS Campobasso e l’A.s.d. Podisti Alto Sannio, e con ben quattro atleti che sono saliti sul podio.



Sul gradino più alto il veterano Leonardo Manna, 1° nella sua categoria SM 80, al 2° posto Vincenzo Marchetta, per la categoria SM 65, e Antonio Marandola, per la categoria SM 75, al 3° posto Michele Mosca, sempre per la medesima categoria SM 75.

Hanno conluso la gara con grande soddisfazione anche tutti gli altri iscritti: Pasqualino Pietrarca, Paolo Barone, Annunzio Di Gioia, Vittorio Moffa, Bernardo Cosimi, Mario Presutti, Sergio Di Nonno e Nicola Iademarco.



A tutti un incitamento e un sentito ringraziamento da parte del Presidente dell’AMA Franco Pietrunti, soddisfatto per i risultati ottenuti, che ha inviato tutti alla prossima gara che si svolgerà domenica 30 aprile prossimo a Castelpizzuto.