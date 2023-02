Atletica, l’AMA alla Barletta Half Marathon

Atletica Molise Amatori

Organizzata dall’A.S.D. Barletta Sportiva, con il Patrocinio del Comune di Barletta, del Coni e della Fidal Nazionale, oggi domenica 5 febbraio scorso si è svolta nella cittadina pugliese della famosa “Disfida” la “Volkswagen BARLETTA Half Marathon 2023”, gara podistica competitiva sulla distanza di km 21,097. Oltre 1.200 atleti si sono ritrovati al raduno fissato per le ore 8,00 in Via Ferdinando Cafiero (adiacente allingresso fossato del Castello), pronti per lo start avvenuto alle ore 9,00.



Partiti di buon ora, anche due atleti molisani dell’Atletica Molise Amatori, Matteo Valente e Pasqualino Pietrarca, non hanno voluto perdersi l’occasione di essere presenti alla manifestazione sportiva, che, fra vento di burrasca e tempesta di sabbia sul lungomare (“sembrava di fare la maratona nel deserto”, hanno dichiarato), ha visto la moltitudine di atleti snodarsi fra le vie del centro e, appunto, su tratti di lungomare.

I due molisani hanno fatto registrare dei buoni tempi e piazzamenti: 1h 46′ 43″ per Matteo Valente, 113° nella sua categoria SM 50, e 1h 49’44”, per Pasqualino Pietrarca, 100° nella sua categoria SM 55.

Complimenti e ringraziamenti ai due “coraggiosi” atleti da parte del Presidente dell’AMA Franco Pietrunti, visibilmente soddisfatto nel vedere una ripresa delle partecipazioni dei propri atleti in gare anche fuori dal Molise, come ai “vecchi” tempi ante Covid.