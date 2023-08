Atletica. L’Ama alla 5^ edizione della “Macchia in Corsa”

Si è svolta, domenica 27 agosto 2023, a Macchia d’Isernia (IS) la 5^ edizione della Macchia in Corsa, gara podistica regionale, sulla distanza di 9,7 km, su un circuito stradale collinare di 4,850 km, da ripetere due volte.



La manifestazione sportiva è stata organizzata dall’Associazione Dilettantistica Sportiva Free Runners Isernia, in collaborazione con la Pro Loco, con il Patrocinio del Comune di Macchia d’Isernia e con l’approvazione tecnica del Comitato Regionale FIDAL Molise.

Fra gli oltre duecento partecipanti iscritti, in pista grandi ospiti, fra cui Giorgio Calcaterra, ultramaratoneta e maratoneta italiano (si è aggiudicato per tre volte il titolo di campione mondiale della 100 km di ultramaratona, ed ha vinto per 12 volte consecutive la 100 km del Passatore, solo per citare alcuni dei suoi primati).



L’evento sportivo, il cui scopo, nell’intento degli organizzatori, non è stato tanto vincere, quanto promuovere lo sport, la cooperazione e le bellezze del territorio. Infatti è stata prevista anche una corsa dedicata ai bambini, con partenza alle ore 17:00, poi, alle 17:30, è iniziata, invece, la gara competitiva e subito dopo quella amatoriale aperta a tutti gli appassionati della corsa.

Per l’occasione, il commento della gara è stato affidato al grande runner Gennaro Varrella, ma anche bravo speaker.

Al termine delle gare tutti i partecipanti sono stati intrattenuti, i più piccoli, con merenda – ‘pan e pummarola’, organizzata dalla Pro Loco, e la sera buon cibo per tutti con il lasagna party all’insegna dei prodotti tipici molisani. Non sono mancati ricchi premi per tutti i partecipanti e intrattenimento musicale per tutta la serata.



Ad aggiudicarsi la gara Domenico Liberatore, della Podistica Solidarietà, giunto dopo soli 34′ 34″, alla rispettabile media di 3′:33″/km.

Per le donne l’ha spuntata su tutte Morena Di Benedetto, della Nuova Atletica Isernia, col tempo di 42′ 58″, alla media di 4′:25″/km.



Otto gli atleti dell’AMA presenti alla manifestazione. Ancora di nuovo sul gradino più alto del podio il veterano Leonardo Manna (83 anni suonati!), 1° nella sua categoria SM 80; sul podio anche Michele Mosca, 4° nella categoria SM 75. Miglior tempo per Paolo Barone, che ha concluso la sua gara in 52′ 42″, alla media di 5′:24″/km. Bravi anche Pasqualino Pietrarca, Annunzio Di Gioia, Vittorio Moffa, Sergio Di Nonno e Nicola Iademarco.

Per tutti i suoi atleti, un plauso ed un ringraziamento da parte del Presidente dell’AMA Franco Pietrunti, che dà appuntamento alle prossime gare.