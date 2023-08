Atletica: l’AMA alla 41^ “Marciatonga carovillese

Si è svolta ieri, sabato 5 agosto 2023, a Carovilli (IS, 870 m slm) la 41^ edizione della Marcialonga Carovillese, gara podistica su un percorso di 10,6 km su strada con altimetria varíabile e tratti sterrati.

La manifestazione sportiva è stata organizzata dall’Atletica Venafro, in collaborazione con la Pro Loco “Monte Ferrante”.

L’evento è stato inserito nel calendario regionale FIDAL 2023, con ritrovo

degli atleti in Piazza Municipio alle ore 15:30 e partenza alle ore 17:30 dalla medesima

piazza, con un’andatura controllata sino alla localita’ FONTE di JO’, per poi dare il regolare START.

Gli oltre 50 atleti hanno percorso un giro unico su un circuito collinare, principalmente su strada asfaltata, e due brevi tratti di 300 metri sterrati, per un totale di 10,6 km circa.

Tre gli atleti dell’AMA presenti alla manifestazione: Annunzio di Gioia, 4° nella categoria SM 55, col tempo di 1h 07′ 05″, Vittorio Moffa, 4° nella categoria SM70, e Michele Mosca, quest’ultimo a podio per il 2° posto nella categoria SM75.

Il commento della gara è stato affidato all’ottimo speaker Lorenzo Costa.

Il Presidente dell’AMA Franco Pietrunti ringrazia tutti, dando appuntamento alle prossime gare.