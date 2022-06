Atletica, l’Ama al II° Trofeo Sant’Antonio a Riccia

Domenica 12 giugno a Riccia si è svolta la gara podistica denominata 2° Trofeo Sant’Antonio. La manifestazione sportiva è stata organizzata dalla locale Associazione Sportiva Dilettantistica “Riccia Road Runners – Fujenn pei strettle da Terre”, con il patrocinio del Comune di Riccia e del Comitato Festa di Sant’Antonio. Ventidue le Società partecipanti, provenienti anche dalle vicine regioni Puglia e Campania, e circa 100 gli atleti presenti al nastro di partenza in Piazza Umberto 1°, dove è stata data la partenza alle ore 17:00. La competizione si è svolta su un circuito cittadino veloce di 9,0 km. L’ha spuntata su tutti l’atleta della Larino Run, Pardo La Serra, che ha tagliato il traguardo dopo 30′ 29″, alla media di 3′:23,26/km. Prima fra le donne Paola Di Tillo, del G. S. Virtus, col tempo di 36′ 57″, con un passo di 4′:06,38/km.

La società Atletica Molise Amatori, presente con 10 atleti, è giunta 5^ nella speciale classifica delle Società (4^ fra quelle molisane).

Ha confermato ancora una volta la sua ottima prestazione l’ottantaduenne Leonardo Manna, salito di nuovo sul gradino più alto per la sua categoria SM 80. Sul podio anche Nicola Iademarco, 2° nella categoria SM 65 e Paolo Barone, reduce dalla 100 km Firenze – Faenza, 3° nella categoria SM 60.

Ha fatto registrare il miglior tempo il plurimaratoneta Enrico Patete, con i suoi 43′ 17″, alla media di 4:48,53/km, piazzandosi 6° nella sua categoria SM 55.

Hanno completato la gara con entusiasmo anche Matteo Valente, Annunzio di Gioia, Pasqualino Pietrarca, Bernardo Cosimi, Mario Presutti e Sergio Di Nonno.

Soddisfatto il Presidente dell’AMA Franco Pietrunti per i risultati ottenuti dagli atleti e dalla Società. Auspicando traguardi sempre più prestigiosi, con una ancor più marcata presenza degli atleti AMA, dà appuntamento alle prossime gare, con particolare riferimento a quelle organizzate nella nostra Regione.

Leonardo Manna