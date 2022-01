Atletica, Half Marathon a Venafro venerdì 13 febbraio

C’è tanta voglia di lasciarsi alle spalle paure e timori da covid, riprendendo la vita di sempre rimasta per troppo tempo come interrotta. In tanto può essere senz’altro d’aiuto lo sport, che appunto significa e testimonia la voglia di vivere di tutti. E giusti siffatti concetti/base, fermo restando l’ovvia necessità di non abbassare la guardia anticovid ma continuare ad essere massimamente responsabili ed attenti per prevenire e debellare contagi e preoccupazioni, ecco la bellissima iniziativa d’inizio 2022, esattamente di domenica 13 febbraio 2022 : con ritrovo di primo mattino e partenza dal Palace Hotel di Venafro, si svolgerà l’Half Marathon (km. 21.097 tanto per uomini che per donne su circuito nella piana venafrana di km 10.548,5 con dislivello 0 da ripetersi due volte), corsa su strada di mezza maratona inserita nel calendario nazionale Fidal e che avrà come speaker Gennaro Varrella. Ad organizzare, come scritto, la Nuova Atletica Isernia presieduta da Agostino Caputo e l’Atletica Venafro rappresentata da Massimiliano Terracciano. Il dettaglio dell’importante appuntamento podistico che certamente richiamerà appassionati e podisti sia italiani che stranieri : ci si ritroverà a partire dalle h 8.00 di domenica 13 febbraio 2022 presso il Palace Hotel di Venafro, ingresso sud della città, e la partenza verrà data alle h 9.30. I premi per società : al team primo classificato andranno 800 euro, al secondo 600, al terzo 400, al quarto 300 ed alla quinta squadra classificata andranno 200 euro. Questi invece i premi assoluti. Per la classifica generale maschile300 euro al primo assoluto, 200 al secondo e 100 euro al terzo all’arrivo ; per la classifica italiani maschile, 300 euro al primo, 200 al secondo e 100 al terzo. Per la classifica generale femminile, 75 euro alla prima, 50 alla seconda e 25 euro alla terza ; perla classifica italiani femminile 75 alla prima italiana al traguardo, 50 alla seconda e 25 alla terza all’arrivo. Previsti inoltre premi di categoria per entrambi i sessi. I premi, fanno sapere gli organizzatori, non saranno cumulabili. Il costo delle iscrizioni è di euro 15,00 sino a sabato 5.2.2022. Dal 6 al 10 febbraio sarà invece di 22 euro. Termine ultimo per iscriversi scade alle ore 24.00 del 10 febbraio prossimo. Si garantiranno pacchi/gara ai primi 500 iscritti. Per iscriversi, inviare mail a iscrizione.gara@gmail.com oppure sul sito www.cronometorgara.it. Per informazioni, Agostino Caputo (338/2041974) o Massimiliano Terracciano (340/2199108).Torna quindi la grande atletica a Venafro, dopo che il covid aveva annullato le ultime edizioni del partecipatissimo Trofeo podistico San Nicandro, manifestazione arrivata negli anni ai vertici degli interessi nazionali delle corse su strada prima che la pandemia ne impedisse le ultime edizioni. Adesso si riparte a Venafro con la mezza maratona su strada e nessuno più, questo è l’augurio unanime, intende d’ora in poi “fermarsi”, ma “correre” speditamente.

Tonino Atella