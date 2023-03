Atletica: Ama Molise alla 2^ Edizione del Trofeo Città di Venafro

Si è svolta domenica 12 marzo scorso la 2^ edizione del Trofeo Provincia di Isernia – Città di Venafro, una mezza maratona inserita

in Calendario Nazionale FIDAL.

La manifestazione di atetica leggera di corsa su strada è stata organizzata dalla Società A.S.D NUOVA ATLETICA ISERNIA in collaborazione con l’A.S.D. ATLETICA

VENAFRO , il Comune di VENAFRO e La Provincia di Isemia.

Circa 400 gli atleti iscritti, appartenenti a 59 società, molti dei quali provenienti da altre regioni, che a partire dalle ore 7:30 si sono ritrovati presso il “VENAFRO PALACE HOTEL”, sulla S.S. 85 VENAFRANA, da dove, alle ore 9:30, è avvenuta la partenza su un percorso prevalentemente pianeggiante.

Ad aggiudicarsi questo 2° Trofeo è stato Coppa Francesco, dell’ASD Atl Città dei Papi Anagni, che ha tagliato il traguardo dopo solo 1h 14′ 28″, seguito, a meno di un minuto, dall’atleta molisano Visone Andrea, dell’Atletica Isernia.

Per le donne, l’ha spuntata su tutte Maniaci Francesca, dell’Atletica Marcianise A.S.D., 1h 21′ 20″ il suo crono. Prima fra le molisane Bornaschella Anna, giunta 5^ assoluta con il tempo di 1h 33′ 13″.

Nove gli iscritti dell’Atletica Molise Amatori presenti alla manifestazione sportiva, accompagnati da alcuni dirigenti della Società, fra cui il Presidente Franco Pietrunti.

Il miglior tempo è stato fatto registrare da Marchetta Vincenzo, che ha concluso la gara dopo 1h 46′ 24″, piazzandosi al 6° posto nella categoria SM65.

Sul podio dei meno giovani appartenenti alla categoria SM75, Marandola Antonio, con un bel 3° posto.

Hanno ben figurato anche Valente Matteo, Pietrarca Pasqualino, Di Blasio Enzo, Di Gioia Annunzio, Presutti Mario, Di Nonno Sergio e Iademarco Nicola.

Nella medesima giornata un altro atleta dell’AMA, Barone Paolo, ha partecipato, per la 10^ volta, alla 21^ edizione della Strasimeno, l’Ultramaratona di 58 km intorno al lago di Trasimeno, con partenza da Castiglione del Lago (PG). L’ultramaratoneta ha concluso la sua gara dopo 8h 32′ 01′.

Per tutti i ringraziamenti da parte del Presidente dell’AMA Franco Pietrunti, sempre più fiducioso nella ripresa di questo tipo di attività agonistiche con l’auspicio di veder presenti ancor più numerosi i propri atleti nelle prossime gare.