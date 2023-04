Atleti dell’Ama Molise alla Milano Marathon 2023

Atletica Molise Amatori

Nella prima domenica di aprile, si è svolta nel capoluogo lombardo l’edizione del 2023 della Milano Marathon.



Circa ventimila i runners che hanno partecipato a una vera festa dell’atletica leggera, baciata anche dal sole, che ha accompagnato i concorrenti per tutto il tracciato, per lo più pianeggiante, che rende questa gara una delle più veloci al mondo.



Come da programma, lo start è stato dato alle ore 9:00 e la moltitudine di atleti ha iniziato a colorare le strade cittadine con molti milanesi che hanno voluto salutare il plotone dei concorrenti con bandiere, palloncini e grandi mani in gomma piuma: per tutti c’è stato un incitamento, per tutti c’è stato un applauso.



Presenti alla manifestazione anche quattro tesserati della società molisana Atletica Molise Amatori, che hanno tutti portato a termine la gara con grande soddisfazione. Ha fatto registrare il miglior tempo di 4h 18′ 57″ Matteo Valente, a poca distanza sono giunti anche Pasqualino Pietrarca, Enzo Di Blasio ed Enrico Patete.



Nella stessa giornata altri due atleti della medesima società sono stati presenti alla partenza degli oltre 250 runners alla 11^ edizione della Corricagnano, svoltasi nella vicina Puglia a Cagnano Varano (FG). Ha ben figurato Sergio Di Nonno e Nicola Iademarco, che hanno tagliato il traguardo dopo i 10 km in poco più di un’ora.



Il Presidente dell’AMA Franco Pietrunti, entusiasta per la significativa rappresentanza della società in queste due gare, ringrazia i propri iscritti per il loro impegno.