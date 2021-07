Atleti AMA, l’ultraottantenne Leonardo Manna primo nella sua categoria

Dopo la pausa “forzata” per il Covid19, riprendono, pian piano e nel rispetto delle norme anti virus, anche le gare di podismo. Domenica scorsa, 25 luglio 2021, in particolare, due gare nella vicino Abruzzo hanno visto la presenza di quattro atleti molisani della società Atletica Molise Amatori. Difatti, si è svolta la 15^ edizione della Corsa dei Tre Comuni: Rivisondoli, Roccaraso, Pescocostanzo, una maratonina di km15, organizzata dalla società ASD Podistica 2000 Alto Sangro, con il Patrocinio del Comune di Rivisondoli (AQ) e in collaborazione con CSEN e BCC ROMA, con partenza e arrivo a Rivisondoli. Il ritrovo alle ore 08:00 in Rivisondoli ha fatto registrare la presenza di ben 705 atleti, presenti alla partenza avvenuta alle ore 10:00. Han ben figurato i due rappresentanti della compagine molisana, Leonardo Manna, un veterano della corsa su strada, che è giunto 1° nella sua categoria degli ultra 80enni, con il rispettabile tempo di 1h 46′ 48″, giungendo 640° sui 705 partecipanti e salendo sul gradino più alto del podio della sua categoria SM 80. Buona la gara anche dell’altro atleta AMA, Paolo Barone, il plurimaratoneta, veterano della 100 km Firenze – Faenza, che ha concluso il percorso in 1h 27′ 30″, in classifica generale al 417° posto sui 705 presenti e 21° nella sua categoria SM 60 su 50.

L’altra manifestazione podistica, che si è svolta sempre domenica 25 luglio u.s., è stata l’Ultra Maratona del Gran Sasso d’Italia di 50 Km, con partenza da Santo Stefano di Sessanio (AQ), organizzata dall’A.S.D. Marathon Club Manoppello Sogeda.

Allo start, avvenuto alle ore 8:30, presso la Piazza del Comune di Santo Stefano di Sessanio (AQ), presenti 349 atleti, fra cui anche Enrico Patete e Matteo Valente, dell’Atletica Molise Amatori.

L’itinerario, di montagna e con un dislivello D+ 900, che gli atleti hanno dovuto percorrere, è stato un anello di 50 km, completamente asfaltato, con partenza e arrivo a Santo Stefano di Sessanio (AQ), attraversando i paesi di Calascio (AQ) e Castel del Monte (AQ).

Miglior tempo per Enrico Patete, 5h 23′ 37″, giungendo 163° nella classifica generale e 14° in quella della sua categoria SM 55. Ha ben figurato anche Matteo Valente, tagliando il traguardo dopo 5h 50′ 52″, piazzandosi 238° nella classifica generale e 35° nella sua categoria SM 50.

Il Presidente della Società Atletica Molise Amatori, Franco Pietrunti, ringrazia tutti i partecipanti che hanno gareggiato con la divisa dell’AMA e dà appuntamento a tutti i soci per le prossime gare, auspicando una sempre più cospicua presenza.