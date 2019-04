Atleta aggredito da un montone mentre fa jogging

VENAFRO

Montone infuriato aggredisce un atleta e gli sloga il polso. L’incredibile avventura è avvenuta qualche giorno fa nei pressi di via Maria Pia di Savoia, dove in tanti e a tutte le ore vanno a fare jogging.

A raccontarci la disavventura è stato proprio il malcapitato sportivo che qualche giorno fa mentre stava facendo footing sul lungo rava di Venafro, è stato attaccato da un montone che con una testata lo ha sbalzato in una cunetta.

«Fortunatamente – spiega l’uomo – l’animale non ha ripetuto la carica altrimenti mi avrebbe fatto male seriamente».

Nella caduta però, l’atleta si è slogato un polso. «Grazie all’arrivo di alcuni ragazzi, sono riuscito a riprendermi, prima dalla paura e successivamente dal dolore del polso che incominciava a farsi sentire. Grazie a loro abbiamo chiamato i carabinieri per segnalare l’accaduto.

Non voglio mettere paura a nessuno – chiude ancora terrorizzato lo sfortunato sportivo, di fare molta attenzione con i montoni, specialmente quando hanno le corna mangiate all’interno da vermi che diventano ancora più feroci!».

