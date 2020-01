Atlante Teacher Award, dal Molise tra gli insegnanti migliori al mondo

Successo per la professoressa Martusciello dell’Ite di Bojano tra i venti migliori finalisti di Italia del concorso

BOJANO. Un bravo professore ti cambia la vita. E’ stata questa la convinzione che ha portato un anno fa Repubblica@Scuola a rispondere alla proposta di una organizzazione come United Network (una di quelle che nel mondo mettono in rapporto centinaia di migliaia di studenti con la realtà dell’Onu) di affacciare anche in Italia il premio mondiale per i docenti. Così è nato l’Atlante Italian Teacher Award. E tra i venti migliori professori d’Italia finalisti dell’Atlante Teacher Award c’è anche una docente molisana, la professoressa Italia N. Martusciello, dell’Ite di Bojano. Nella sua carriera scolastica ha ricevuto tanti riconoscimenti, la nomina di Cavaliere all’Ordine del Merito della Repubblica Italiana, medaglie di rappresentanza del Presidente della Repubblica per diversi concorsi, una nota di encomio da parte del Vice-Ministro, e altro ancora. Insomma un ulteriore riconoscimento per la professoressa dell’Istituto bojanese sempre molto attiva in numerose iniziative.