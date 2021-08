Aste immobiliari per dare nuova vita ai borghi: a Rocchetta venduti 930mila euro di lotti

L’intelligenza artificiale unita al marketing offline per aumentare anche del 300% le vendite degli immobili di un piccolo borgo italiano come Rocchetta a Volturno. E’ quanto accaduto nella piccola cittadina del Molise da 1000 abitanti che da tempo sta soffrendo di una situazione di spopolamento e che ha visto aggiudicarsi all’asta 31 lotti per un valore di 930mila euro. A portare avanti il progetto è stata Reviva, la prima startup in Italia che, grazie all’intelligenza artificiale e al marketing esperenziale, aumenta il numero degli immobili venduti all’asta. Accanto all’esempio di Rocchetta a Volturno anche quello di Fiumalbo, paese del modenese che conta 1200 abitanti. “Entrambe le località avevano la particolarità di trovarsi in un punto strategico, a metà strada tra città importanti quali Modena e Napoli e gli impianti sciistici. Abbiamo quindi pensato fosse un’occasione d’oro per rilanciare, turisticamente parlando, queste due realtà, attirando acquirenti di alta fascia che potessero partecipare attivamente alla rinascita di questi borghi.”, commenta Ivano De Natale, co-founder e CEO di Reviva. Il caso di Rocchetta vede un totale di 31 lotti aggiudicati ed è il perfetto esempio di come il meccanismo delle aste immobiliari possa portare beneficio immediato al territorio, soprattutto in quelle zone dove il mercato real estate è pressoché inesistente. Un esperimento che mette in evidenza come le asta immobiliari siano il futuro della vivacizzazione dei piccoli borghi che rischiano lo spopolamento. “Sono sempre di più le società finanziare che, dopo aver visto il successo ottenuto a Fiumalbo e Rocchetta a Volturno, vogliono attuare con noi nuove azioni di vendita in borghi quasi del tutto disabitati. – commenta Giulio Licenza co-founder e CBDO di Reviva – Questa è per noi un’importante opportunità sia per specializzarci in questa fetta di mercato, sia per dare così nuova vita a borghi che altrimenti faticherebbero a evolversi, dimostrando l’enorme valore e importanza che le aste immobiliari possono avere da oggi nel nostro Paese.”