Aste immobiliari, in Molise sono state più di un migliaio nel 2019

Anche quest’anno la nostra regione è al diciannovesimo posto in Italia per numero di esecuzioni immobiliari

REDAZIONE

Sono state oltre 204.632 le aste immobiliari in Italia nel 2019. E’ quanto emerge dal “Report Aste” che si occupa dell’intera filiera della consulenza in esecuzioni immobiliari e di assistenza per procedure concorsuali ed esecutive. Nel 2019 il Molise conferma il 19° posto nella classifica delle regioni con maggior numero di esecuzioni, si posizionava al medesimo posto anche lo scorso anno quando le aste sono state 1.338, registrando quindi nel 2019 una diminuzione del -22,19%. Dal 2015 a oggi le aste a Campobasso si sono praticamente dimezzate, stessa cosa per quel che riguarda Isernia.