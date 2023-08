Assunzioni Molise Acque, la Fp Cisl: «I lavoratori avevano i requisiti per un contratto a tempo indeterminato»

«In riferimento alle notizie di stampa che circolano in questi giorni circa l’assunzione di 50 lavoratori presso l’Azienda Regionale Molise Acque di Campobasso, a 18 ore settimanali, – si legge in una nota – questo Sindacato CISL FP esprime grande soddisfazione.

Tuttavia, ritiene utile ricordare che quei lavoratori, trattandosi di precari da circa dieci anni e sempre presso Molise Acque, sin dall’anno 2020 avevano maturato il requisito ad essere stabilizzati a tempo pieno ed indeterminato, in base all’art. 19 c. 2 del D. Leg.vo 15.06.2015, n. 81.

Infatti, questo Sindacato CISL FP all’epoca lottò fino allo sfinimento per ottenere tale stabilizzazione ma l’Azienda preferì fare un “accordo aziendale”, non previsto dal CCNL di categoria, per assumerli per 3 (tre) anni ed ora gli ha fatto fare il concorso per l’assunzione a tempo indeterminato e sempre a 18 ore settimanali.

Ci auguriamo che al più presto li porti a tempo pieno.»