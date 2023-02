Assunzione di medici di pronto soccorso, non risponde nessuno

All’avviso bandito dall’Asrem non ha partecipato nessuno

Ancora una volta nessuna risposta per l’avviso pubblico per soli titoli dell’Azienda sanitaria regionale del Molise per l’assunzione a tempo determinato di 25 medici nella disciplina di Medicina e Chirurgia di accettazione e urgenza. E’ l’ultimo in ordine di tempo di una serie di avvisi andati deserti. Episodi analoghi si sono registrati in passato determinando una situazione di forte criticità in vari reparti ospedalieri a causa della carenza di specialisti. Tanto che, in più circostanze, l’Asrem si è vista costretta a ricorrere a medici stranieri. E’ di pochi giorni fa l’ennesimo avviso “in deroga alle norme che disciplinano le procedure per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie conseguite in un Paese dell’Unione Europea o in Paesi terzi”, per l’assunzione a tempo determinato di 7 specializzati in Neonatologia-Pediatria. Identica procedura attuata anche per la ricerca di 18 specializzati in Radiodiagnostica. E sono solo le ultime due in ordine di tempo.