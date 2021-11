Assunzione della cugina di Gravina al Ministero, le opposizioni: “Si faccia chiarezza”. Il sindaco: “Risponderò in Consiglio”

Una delibera di Giunta, non passata inosservata per alcuni esponenti di opposizione, avrebbe favorito la scalata in graduatoria di Margherita Gravina, cugina del sindaco, in merito alla sua assunzione al Ministero delle Infrastrutture – Motorizzazione Civile di Campobasso. Da Colagiovanni a Fasolino, passando per Esposito, la richiesta di chiarimento da parte del primo cittadino è unanime. “Non siamo per la cultura del sospetto, spesso utilizzata dal Movimento 5 Stelle – aprono l’ex assessore e Carla Fasolino, Popolari per l’Italia – ma crediamo che questo caso necessiti di un opportuno chiarimento in assise civica. Cosa sarebbe successo con un altro partito diverso dai 5 Stelle coinvolto?”. Sarà presentata dunque una interrogazione in aula nel corso della quale i consiglieri incalzeranno il sindaco sul perchè quest’ultimo non si sia astenuto nel corso della Giunta, in considerazione del fatto che si trattava di un membro della maggioranza e di una sua parente.

Più diretto l’affondo di Domenico Esposito, capogruppo Forza Italia, che si dice pronto ad ascoltare la risposta in aula e di riportare la questione in consiglio – con tanto di richiesta di dimissioni di Margherita Gravina – qualora le risposte stesse di sindaco e maggioranza non fossero esaustive nel merito. Primo cittadino che, nella giornata di oggi, ha preferito non commentare ulteriormente la vicenda, ricordando che “di fronte ad interrogazione o interpellanza risponderemo tranquillamente, in modo chiaro e trasparente, come sempre avvenuto in passato”. Una vicenda che, seppur legittima e conforme nella sua procedura stando alle prime ricostruzioni temporali, non convince le minoranze, pronte ad accendere il dibattito a Palazzo San Giorgio. ville