Assuntore di hashish al volante di una bisarca sulla statale 85: patente ritirata e stupefacente sequestrato

I controlli della Polizia di Stato di Isernia non conoscono pause, anche sulle principali strade della provincia e non si trascurano mai i controlli da effettuare ai mezzi pesanti da parte della Polizia Stradale e soprattutto alle condizioni psico-fisiche dei loro autisti, sempre nell’ottica di garantire la sicurezza degli utenti della strada.

Nei giorni scorsi, infatti, una pattuglia della Polizia Stradale di Isernia ha fermato, sulla S.S.85 all’altezza di Sesto Campano, una bisarca carica di veicoli diretti al porto di Salerno.

All’atto del controllo il conducente è apparso particolarmente nervoso, ma soprattutto l’interrogazione alla Banca Dati, in uso alle Forze di Polizia, ha evidenziato a suo carico dei precedenti come assuntore di stupefacenti.

Prontamente gli agenti hanno perquisito sia l’uomo che conduceva la bisarca, sia la cabina di guida, rinvenendo un involucro contenente circa 4 grammi di hashish, sequestrato all’istante, che il conducente ammetteva di detenere per uso personale.

Si è proceduto quindi immediatamente al ritiro della patente di guida ed a segnalare l’uomo, un quarantenne residente in provincia di Napoli, alla Prefettura del capoluogo campano per l’applicazione delle procedure previste dal Testo Unico sugli stupefacenti per gli assuntori.