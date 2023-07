Assunta e Massimo uniti da un grande Amore. Auguri!

Carissimi Assunta Santini e Massimo Tirabasso,

con gioia e affetto, vi inviamo gli auguri più sinceri per il vostro matrimonio. Oggi, nel rito celebrato da Elisabetta Trenta, avete unito le vostre vite per creare una nuova avventura insieme. Che questo amore eterno che vi siete promessi sia sempre il faro che illumina il vostro cammino.

L’amore è un bacio, un brindisi alla vita, due vite che si uniscono per formarne una nuova. Le vostre anime si sono incontrate e ora battono all’unisono, trasformando tutto ciò che toccano. Siete l’esempio di due innamorati perfetti, desiderosi di esserlo sempre.

Aurora ha scelto una citazione straordinaria per voi:

“Non sono brava con le parole, ma sono brava con le formule. Pensate, c’è stato un certo Paul Dirac, premio Nobel per la Fisica, che è riuscito a descrivere l’amore con un’equazione. Il concetto racchiuso nella sua equazione è che se due sistemi interagiscono tra loro per un certo periodo di tempo e poi vengono separati, non possono più essere descritti come due sistemi distinti, ma diventano un unico sistema…”

Che la vostra unione sia come questa equazione, in cui i vostri cuori interagiscono e si fondono in un’unica essenza. Possiate continuare a crescere insieme, a sostenervi reciprocamente e a realizzare i vostri sogni più grandi.

Augurandovi una vita piena di amore, felicità e armonia, vogliamo congratularci con voi e celebrare questo giorno speciale. Che il ristorante Villa D’Evoli, dove avete festeggiato, sia solo l’inizio di tanti altri momenti indimenticabili che condividerete insieme.

Con tutto il cuore, vi auguriamo un matrimonio radioso e duraturo. Che ogni giorno sia una nuova pagina di questa meravigliosa storia d’amore.

Auguri Assunta. Auguri Massimo!